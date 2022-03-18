Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 124 288 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 771 человек, в том числе за сутки – 80 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 856 390, в том числе за последние сутки их проведено 63.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 156 577 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 695 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 029
Конаковский район 11 966
Ржев 8413
Калининский район 6668
Вышневолоцкий городской округ 6160
Торжок 5258
Кимры 4776
Бежецкий район 3997
Бологовский район 3695
Кашинский городской округ 3559
Осташковский городской округ 3380
Калязинский район 3103
Старицкий район 3103
Лихославльский район 2893
Нелидовский городской округ 2888
Максатихинский район 2352
Западнодвинский муниципальный округ 2224
Торопецкий район 2080
Торжокский район 1858
Весьегонский муниципальный округ 1811
Зубцовский район 1757
Рамешковский район 1747
Оленинский муниципальный округ 1734
Кувшиновский район 1683
Селижаровский муниципальный округ 1404
Андреапольский муниципальный округ 1295
Спировский район 1255
Ржевский район 1228
Краснохолмский муниципальный округ 1160
Кесовогорский район 1081
Сонковский район 1036
Кимрский район 1005
ЗАТО Озёрный 977
Пеновский муниципальный округ 934
Фировский район 926
Бельский район 761
Сандовский муниципальный округ 734
Молоковский район 552
Жарковский район 542
Лесной муниципальный округ 519
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области