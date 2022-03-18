Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 124 288 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 771 человек, в том числе за сутки – 80 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 856 390, в том числе за последние сутки их проведено 63.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 156 577 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 695 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 029

Конаковский район 11 966

Ржев 8413

Калининский район 6668

Вышневолоцкий городской округ 6160

Торжок 5258

Кимры 4776

Бежецкий район 3997

Бологовский район 3695

Кашинский городской округ 3559

Осташковский городской округ 3380

Калязинский район 3103

Старицкий район 3103

Лихославльский район 2893

Нелидовский городской округ 2888

Максатихинский район 2352

Западнодвинский муниципальный округ 2224

Торопецкий район 2080

Торжокский район 1858

Весьегонский муниципальный округ 1811

Зубцовский район 1757

Рамешковский район 1747

Оленинский муниципальный округ 1734

Кувшиновский район 1683

Селижаровский муниципальный округ 1404

Андреапольский муниципальный округ 1295

Спировский район 1255

Ржевский район 1228

Краснохолмский муниципальный округ 1160

Кесовогорский район 1081

Сонковский район 1036

Кимрский район 1005

ЗАТО Озёрный 977

Пеновский муниципальный округ 934

Фировский район 926

Бельский район 761

Сандовский муниципальный округ 734

Молоковский район 552

Жарковский район 542

Лесной муниципальный округ 519

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области