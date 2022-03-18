Тверской вагонзавод выпустил вагон-электростанцию для обеспечения движения поездов на неэлектрифицированных участках железных дорог

Тверской вагоностроительный завод (входит в АО «Трансмашхолдинг») представил новую разработку – вагон-электростанцию, предназначенную для эксплуатации в составе пассажирских поездов. Для ТВЗ, который специализируется на выпуске пассажирских вагонов, это первый опыт производства подобной техники.

Сегодня Тверской вагоностроительный завод является лидером вагоностроения. На заводе обеспечен портфель заказов, что, по мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

Члены приемочной комиссии положительно оценили новую разработку и подписали акт, согласно которому новому вагону будет присвоена литера «О1». После получения сертификата соответствия завод сможет приступить к изготовлению установочной серии этой продукции.

Основная задача вагона-электростанции – обеспечение электроэнергией пассажирских поездов, эксплуатируемых на неэлектрифицированных участках железных дорог. Для этого в вагоне используется дизель-электрическая станция, состоящая из трех дизель-электрических установок.

Вагон оснащен системами противоюзной защиты и автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией с указанием места возникновения пожара.

Новая разработка рассчитана на эксплуатацию в любое время года – системы отопления и кондиционирования обеспечивают необходимые условия для работы персонала и оборудования при температурах от -50 до +45 градусов при относительной влажности до 90%.

Пресс-служба Правительства Тверской области