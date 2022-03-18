Тверская область отправила шестую партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик

Из Твери отправлен шестой груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

Отправка всех грузов организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области. В формировании гуманитарной помощи принимают участие все муниципальные образования Верхневолжья.

В этот раз в состав груза вошли мука, крупа, каши, консервы, овощи, вода, а также средства гигиены для взрослых и детей, общим весом порядка 15 тонн.

Ранее Тверская область отправила пять партий грузов в Донецкую и Луганскую народные республики – свыше 60 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Продукцию предоставили производства из Кувшиново, Старицы, Пено, Кимр, Кесовой Горы, Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зубцова, Максатихи, Селижарово.

Помощь жителям республик оказал и Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат. Предприятие направило порядка 250 комплектов текстиля для взрослых и детей.

«Для нас важно оказывать эту помощь, потому что мы поддерживаем нашу страну. Мы подошли к этому делу со всей душой и считаем, что нашим братьям надо обязательно помогать. Мы будем принимать участие в отправке гуманитарной помощи до полного восстановления республик», – рассказал директор комбината Сергей Зендриков.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области