В Твери простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Алексеем Шабановым

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27 марта в Твери прошло прощание с Алексеем Шабановым, военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Соболезнования семье военнослужащего выразил Губернатор Игорь Руденя.
«До конца исполнив свой воинский долг, Алексей Александрович проявил мужество и самоотверженность, отдал жизнь за освобождение наших соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине от национализма и неофашизма», - отметил глава региона.
Церемония прощания с военнослужащим прошла в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, куда пришли сотни жителей областной столицы, траурный митинг состоялся на кладбище в Дмитрово-Черкассах.
От имени регионального Правительства слова соболезнования выразила заместитель Председателя Правительства Тверской области - министр социальной защиты населения Валентина Новикова.
«Имя Алексея Александровича навсегда останется в истории тверского края, в памяти всех, кто его знал», - сказала Валентина Новикова.
«В Тверской области ещё один герой. Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм Алексей награждён орденом Мужества», - сообщил Игорь Янин, военный комиссар Тверской области.
Алексей Шабанов учился в тверской школе №52, окончил Профессиональный лицей №10. Заочно учился в Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
Принимал участие в военной операции в Сирии. Награждён медалью «За воинскую доблесть».
Алексея Шабанова похоронили с воинскими почестями.