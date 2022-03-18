Жителей Тверской области приглашают стать волонтерами всероссийского голосования за объекты благоустройства

На сайте DOBRO.RU до 1 апреля открыта регистрация волонтеров для поддержки всероссийского голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основной задачей добровольцев станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, а также тех проектах, которые выносятся на обсуждение.

Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий, независимо от его возраста.

«Как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы ее развития. Тут нам не обойтись без помощи волонтеров – они расскажут жителям нашей страны о проектах, участвующих в голосовании, и при необходимости помогут проголосовать за объекты благоустройства», – рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Каждый житель сможет принять участие в голосовании за территорию или дизайн-проект парка, набережной, сквера, улицы, площади и других общественных территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Голосование будет проводиться с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и дать новый импульс развитию муниципалитетов, создать новые комфортные и современные общественные пространства.

Пресс-служба Правительства Тверской области