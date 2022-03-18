Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 201 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией. 122 908 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 743 человека, в том числе за сутки – 175 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 856 327, в том числе за последние сутки их проведено 3191.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 156 378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 694 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 970

Конаковский район 11 961

Ржев 8405

Калининский район 6662

Вышневолоцкий городской округ 6151

Торжок 5252

Кимры 4768

Бежецкий район 3988

Бологовский район 3690

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3375

Калязинский район 3102

Старицкий район 3100

Лихославльский район 2889

Нелидовский городской округ 2882

Максатихинский район 2349

Западнодвинский муниципальный округ 2219

Торопецкий район 2079

Торжокский район 1857

Весьегонский муниципальный округ 1811

Зубцовский район 1756

Рамешковский район 1744

Оленинский муниципальный округ 1730

Кувшиновский район 1679

Селижаровский муниципальный округ 1398

Андреапольский муниципальный округ 1295

Спировский район 1253

Ржевский район 1228

Краснохолмский муниципальный округ 1159

Кесовогорский район 1077

Сонковский район 1034

Кимрский район 1003

ЗАТО Озёрный 976

Пеновский муниципальный округ 931

Фировский район 922

Бельский район 758

Сандовский муниципальный округ 731

Молоковский район 549

Жарковский район 541

Лесной муниципальный округ 516

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области