Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 марта 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 201 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией. 122 908 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 743 человека, в том числе за сутки – 175 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 856 327, в том числе за последние сутки их проведено 3191.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 156 378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 694 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 970
Конаковский район 11 961
Ржев 8405
Калининский район 6662
Вышневолоцкий городской округ 6151
Торжок 5252
Кимры 4768
Бежецкий район 3988
Бологовский район 3690
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3375
Калязинский район 3102
Старицкий район 3100
Лихославльский район 2889
Нелидовский городской округ 2882
Максатихинский район 2349
Западнодвинский муниципальный округ 2219
Торопецкий район 2079
Торжокский район 1857
Весьегонский муниципальный округ 1811
Зубцовский район 1756
Рамешковский район 1744
Оленинский муниципальный округ 1730
Кувшиновский район 1679
Селижаровский муниципальный округ 1398
Андреапольский муниципальный округ 1295
Спировский район 1253
Ржевский район 1228
Краснохолмский муниципальный округ 1159
Кесовогорский район 1077
Сонковский район 1034
Кимрский район 1003
ЗАТО Озёрный 976
Пеновский муниципальный округ 931
Фировский район 922
Бельский район 758
Сандовский муниципальный округ 731
Молоковский район 549
Жарковский район 541
Лесной муниципальный округ 516
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области