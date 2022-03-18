ВО ИМЯ БУДУЩЕГО РОССИИ

Инна СОТСКАЯ, директор центра молодежной политики «Иволга» Конаковского района

Наша страна великая Держава! По ее богатству и масштабу мы занимаем одно из ведущих мест, чем всегда вызывали «нездоровый» интерес других. Страшные события, происходящие на территории Украины, не могли оставить наш народ в стороне. Россияне отличаются от всех тем, что когда приходит беда - мы становимся плечом к плечу, как никто другой.

Сегодня мы все - одна большая семья. Все мы хотим мирного неба над головой и надеемся на скорейшее урегулирование конфликта. Сегодня сложно найти правильные слова, чтобы поддержать наших ребят там. Все будет хорошо, мы верим в это вместе с вами! Светлое будущее обязательно наступит. И гораздо быстрее, чем кажется сейчас.