Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащих, сотрудников и ветеранов Управления Росгвардии по Тверской области с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул - героическая история войск национальной гвардии неразрывно связана с решением самых сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности страны и её граждан.

«Верные славным традициям, сегодня сотрудники Росгвардии проявляют мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине, вносят значительный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, обеспечивают соблюдение закона при проведении массовых мероприятий, охрану ключевых объектов промышленности и инфраструктуры», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Губернатор выразил слова благодарности личному составу и ветеранам службы за профессионализм, самоотдачу и верность долгу.

Пресс-служба Правительства Тверской области