В Верхневолжье пройдёт областной конкурс «Поющая земля Тверская»

27 марта в 12.00 в столице Верхневолжья состоится областной конкурс «Поющая земля Тверская». В нём примут участие хоры и ансамбли народно-певческого жанра, ансамбли песни и танца, хоры ветеранов, солисты – исполнители народной песни.

Организация в Верхневолжье культурных мероприятий, доступных и интересных для граждан региона всех возрастов – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. Их проведение способствует сохранению и развитию традиций певческого искусства, приобщению жителей к истокам великой русской культуры.

Конкурс «Поющая земля Тверская» проводится в рамках Года культурного наследия народов России.

В программе - авторские произведения, фольклор, народные песни, песни военных лет.

Мероприятие состоится по адресу: город Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского д.3 (Тверской областной Дом народного творчества). Вход свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области