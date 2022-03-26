В Тверской области проходит заключительный муниципальный отборочный этап танцевального конкурса имени Татьяны Устиновой

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26 марта в Вышневолоцком городском округе проходит завершающий межмуниципальный отборочный этап XVIII открытого областного конкурса русского народного танца им. Т.А. Устиновой. Мероприятие организовано в Зеленогорском межпоселенческом Доме культуры.
Участие в отборочном этапе принимают хореографические коллективы из Вышневолоцкого городского и Лихославльского муниципального округов, Спировского района, города Твери.
Масштабное культурное событие проходит в память о наследии великого русского балетмейстера Татьяны Алексеевны Устиновой – уроженки тверской земли и почетного гражданина Твери, народной артистки СССР, Лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, профессора, главного балетмейстера Государственного Академического Русского народного хора им. М. Пятницкого.
Танцевальные коллективы представляют свои программы в двух возрастных категориях (до 14 лет, от 15 лет) и трёх номинациях - сценический русский народный танец, стилизованный русский народный танец, русский народный танец малой формы (солисты, ансамбли до 5 человек).
Финал XVIII открытого областного конкурса русского народного танца
им. Т.А. Устиновой будет проходить 16-17 апреля в Твери, где встретятся лучшие хореографические коллективы Верхневолжья.
Ранее межмуниципальные отборочные туры прошли в Твери, Ржеве и Кашинском городском округе.
Многие годы конкурс объединяет хореографические коллективы из Тверской области и других регионов России. Он способствует сохранению и развитию уникального богатства русской танцевальной культуры, региональных особенностей русского хореографического искусства, совершенствованию народного танца.
Конкурс проводит Тверской областной Дом народного творчества.
Пресс-служба Правительства Тверской области