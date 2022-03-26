Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 121 543 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 623 человека, в том числе за сутки – 443 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 853 136, в том числе за последние сутки их проведено 2566.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 156 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 693 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 912

Конаковский район 11 952

Ржев 8394

Калининский район 6660

Вышневолоцкий городской округ 6141

Торжок 5244

Кимры 4760

Бежецкий район 3978

Бологовский район 3681

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3366

Калязинский район 3099

Старицкий район 3097

Лихославльский район 2887

Нелидовский городской округ 2876

Максатихинский район 2346

Западнодвинский муниципальный округ 2216

Торопецкий район 2076

Торжокский район 1853

Весьегонский муниципальный округ 1811

Зубцовский район 1753

Рамешковский район 1740

Оленинский муниципальный округ 1726

Кувшиновский район 1677

Селижаровский муниципальный округ 1396

Андреапольский муниципальный округ 1293

Спировский район 1251

Ржевский район 1227

Краснохолмский муниципальный округ 1158

Кесовогорский район 1074

Сонковский район 1033

Кимрский район 1001

ЗАТО Озёрный 974

Пеновский муниципальный округ 929

Фировский район 918

Бельский район 756

Сандовский муниципальный округ 731

Молоковский район 547

Жарковский район 541

Лесной муниципальный округ 515

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области