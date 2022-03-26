Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 121 543 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 623 человека, в том числе за сутки – 443 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 853 136, в том числе за последние сутки их проведено 2566.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 156 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 693 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 912
Конаковский район 11 952
Ржев 8394
Калининский район 6660
Вышневолоцкий городской округ 6141
Торжок 5244
Кимры 4760
Бежецкий район 3978
Бологовский район 3681
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3366
Калязинский район 3099
Старицкий район 3097
Лихославльский район 2887
Нелидовский городской округ 2876
Максатихинский район 2346
Западнодвинский муниципальный округ 2216
Торопецкий район 2076
Торжокский район 1853
Весьегонский муниципальный округ 1811
Зубцовский район 1753
Рамешковский район 1740
Оленинский муниципальный округ 1726
Кувшиновский район 1677
Селижаровский муниципальный округ 1396
Андреапольский муниципальный округ 1293
Спировский район 1251
Ржевский район 1227
Краснохолмский муниципальный округ 1158
Кесовогорский район 1074
Сонковский район 1033
Кимрский район 1001
ЗАТО Озёрный 974
Пеновский муниципальный округ 929
Фировский район 918
Бельский район 756
Сандовский муниципальный округ 731
Молоковский район 547
Жарковский район 541
Лесной муниципальный округ 515
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области