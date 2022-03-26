«Транспорт Верхневолжья» готовят к весенне-летнему сезону

Специалисты «Верхневолжского АТП» проводят подготовку автобусов к теплому времени года. Весь подвижной состав предприятия пройдет сезонное техническое обслуживание.

В 2020-ом Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Сейчас «Транспорт Верхневолжья» работает в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Конаковском и Зубцовском районах.

«Наш опыт тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе, – отмечает Губернатор Игорь Руденя. –Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надежное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг».

Особое внимание в ходе подготовки к весенне-летнему сезону уделяется исправности оборудования, обеспечивающего комфорт пассажиров, среди которого – установки кондиционирования воздуха.

Сотрудники предприятия тщательно проверяют системы охлаждения двигателя, топливные системы, электрооборудование, проводятся кузовные работы, осуществляется мойка двигателей внутреннего сгорания.

На данный момент проверку прошли 110 транспортных средств. Окончание работ по сезонному обслуживанию подвижного состава намечено на 30 апреля.

В проверке подвижного состава участвуют 37 сотрудников «Верхневолжского АТП» и 4 сотрудника гарантийной службы.

Компания продолжает соблюдать усиленные профилактические меры в общественном транспорте. Все автобусы дезинфицируют при каждом возвращении в парк и в течение дня – на конечных остановках маршрутов.

Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности.

Пресс-служба Правительства Тверской области