Жителей Верхневолжья сегодня приглашают присоединиться к акции «Час Земли» и погасить свет в домах

Сегодня, 26 марта, жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Час Земли». Принять участие в ней можно, не выходя из дома. Для этого необходимо выключить свет в 20:30 по местному времени.

По словам Губернатора Игоря Рудени, акция «Час Земли» нацелена на привлечение внимания к проблеме изменения климата, формирование ответственного отношения к окружающей среде.

В столице Верхневолжья с 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка Тверской телебашни. К акции присоединится и Останкинская телебашня в Москве.

Акцию «Час Земли» проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Минприроды РФ. Это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Акция «Час Земли» пройдет в России уже в 13-й раз.

Пресс-служба Правительства Тверской области