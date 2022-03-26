За первые три недели работы «Транспорт Верхневолжья» перевез более 94 тысячи пассажиров в Конаковском районе

25 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по внедрению новой модели пассажирских перевозок на территории муниципальных образований Тверской области. Были подведены первые итоги работы «Транспорта Верхневолжья» в Конаково и Конаковском районе.

«Запуск новой модели пассажирских перевозок – это переход на совершенно другой уровень транспортного обслуживания, повышение привлекательности нашего региона для жизни», – считает Игорь Руденя.

Новая транспортная модель в Конаковской агломерации начала работать с 3 марта текущего года. На маршруты вышли 33 автобуса среднего и малого класса. За первые три недели работы общественный транспорт перевез более 94,3 тысячи пассажиров, в том числе 792 льготника.

С первого дня работы новой транспортной модели жители Конаковского района смогли задавать интересующие их вопросы. За это время сотрудниками колл-центра было обработано 1420 вызовов. Большинство обращений связаны с получением информации о расписании или оплате проезда. Единый бесплатный номер 8-800-350-00-99 продолжает работу.

В Конаковской агломерации, также как и в других муниципалитетах, где введена новая транспортная модель, можно оплатить проезд несколькими способами – с помощью банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», транспортной карты «Волга», социальной карты жителя Тверской области, за наличный расчет.

В настоящее время в Тверской области помимо Конаковской агломерации новая система пассажирских перевозок действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Зубцовском районах.

Благодаря внедрению новой системы в регионе удалось повысить безопасность пассажирских перевозок – за 2021 год количество ДТП с участием общественного транспорта снизилось на 35%, пострадавших – на 44%.

Пресс-служба Правительства Тверской области