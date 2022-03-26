Юные таланты из муниципалитетов Тверской области приняли участие в образовательной программе Центра «Орион»

В региональном центре выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи Тверской области «Орион» завершилась профильная смена «Хореография. «Народно-сценический танец» по направлению «Искусство». Её участниками стали дети из трёх муниципалитетов Верхневолжья.

Центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре текущего года. Он создан в рамках национального проекта «Образование». Это площадка интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения Верхневолжья.

В регионе поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации талантов молодого поколения – одна из задач молодежной политики региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

В программе приняли участие стипендиаты Губернатора Тверской области, стипендиаты муниципальных уровней, победители, призеры и участники всероссийских и региональных конкурсов и выставок, а также учащиеся, имеющие личные достижения по данной направленности.

Воспитанники программы по направлению «Искусство» осваивали народные танцы разных стран, изучали самобытность народов, их особенности и культуру, знакомились с основами танцевальных движений. Для детей прошёл мастер-класс по основам балетного мастерства от Николая Семёнова, преподавателя Академии танца Бориса Эйфмана.

Информацию о новых курсах и приёме заявок на направления образовательных программ можно узнать на сайте регионального центра выявления, развития, поддержки талантов и способностей детей и молодежи Тверской области «Орион»: http://oriontver69.ru.

В центре «Орион» реализуются образовательные программы в сетевой форме по трем направлениям: «Наука», «Спорт» и «Искусство».

Пресс-служба Правительства Тверской области