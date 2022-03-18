Губернатор Игорь Руденя принял участие в выездном совещании Комитета Госдумы РФ по молодёжной политике, которое прошло в Твери

25 марта в Правительстве Тверской области состоялось выездное совещание Комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике. Участие в нём приняли Губернатор Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Юлия Саранова, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев, в режиме видеоконференцсвязи - руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, представители регионов.

«Очень важно, что сегодня, в это не простое, а самое главное, в ответственное историческое время мы обсуждаем и ставим задачи именно по вопросам молодёжной политики. Сейчас реализация молодёжной политики имеет ключевое значение для сохранения того опыта, который был наработан нашим государством. Уверен, что в этих непростых условиях наша активная молодёжь обеспечит устойчивое развитие страны», - сказал Игорь Руденя, открывая совещание.

Участники совещания отметили, что сегодня работа с молодёжью требует переформатирования. В ходе совещания обсуждались новые подходы и приоритетные задачи в реализации молодежной политики на 2022 год.

«На сайте россиямолодым.рф мы запустили сбор предложений, где каждый желающий может предложить, какую поддержку необходимо оказывать молодому поколению. Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы сможем создать концепт законопроекта, который поможет решить важные задачи», – сказал Артем Метелев.

В ходе совещания внимание было уделено организации на новом уровне содержательного и интересного досуга для детей и молодёжи, самореализации подрастающего поколения, формированию современной, развитой сети региональных и муниципальных учреждений по работе с молодёжью, вопросам развития инфраструктуры.

Участники совещания отметили опыт Тверской области по созданию регионального молодёжного центра на площадке мультимедийного парка «Россия – Моя история».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что в части работы по молодёжной политике тверской регион может стать примером для других субъектов страны.

Все предложения, озвученные в ходе совещания, найдут отражение в проекте нового федерального закона о молодёжной политике.

«В России ведется последовательная работа с молодежью. Наша фракция в Государственной Думе будет постоянно поддерживать инициативы, касающиеся молодого поколения», - подчеркнул Владимир Васильев.

В Тверской области особый акцент сделан на патриотическом и нравственном воспитании детей и молодёжи.

В регионе с 2018 года реализуется Стратегия духовно-нравственного воспитания детей, осуществляются разноплановые проекты, направленные на формирование у подрастающего поколения чувства гордости за историю России, вовлечение молодёжи в развитие региона и страны, пропаганду семейных ценностей, трудовое воспитание подростков. В реализации Стратегии участвуют органы власти, Русская Православная Церковь, общественные объединения, организации образования.

«Работа с детьми, молодежью, молодыми семьями является абсолютным приоритетом в Тверской области. Вместе с Губернатором мы продолжаем работать над тем, чтобы условий и точек притяжения для молодых людей в регионе становилось все больше», – отметила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Юлия Саранова.

Также в Верхневолжье сейчас действует 220 молодежных объединений патриотической направленности, активно развивается движение «Юнармия» – сформировано 42 местных отделения, 204 юнармейских отряда, в которых числятся более 4,8 тысяч юнармейцев.

Молодежь Верхневолжья принимает активное участие в патриотических акциях, участвует в решение общественно значимых задач - за 2020-2021 годы количество волонтёров в тверском регионе увеличилось практически в два раза. Сейчас в Верхневолжье зарегистрировано свыше 18 тысяч добровольцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области