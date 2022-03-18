Игорь Руденя поздравил с столетием участницу Великой Отечественной войны Анну Константиновну Подгорбунскую

25 марта 100 лет исполняется участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Анне Константиновне Подгорбунской. Жительницу Лихославльского муниципального округа поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил глава региона, самоотверженный мирный труд, фронтовые подвиги ветеранов должны вдохновлять жителей Верхневолжья, чтущих героическое наследие Отечества.

Анна Константиновна родилась в посёлке Калашниково Лихославльского района. До войны работала на местном стекольном заводе. В военные годы служила в 74-ом банно-прачечном отряде 29 армии. Затем на протяжении тридцати лет трудилась на Калашниковском электроламповом заводе.

Анна Константиновна – вдова Героя Советского Союза Владимира Николаевича Подгорбунского, который в годы войны был командиром взвода разведывательной роты 19-й гвардейской механизированной бригады. Свой боевой путь он начинал на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области