Школьников и студентов Верхневолжья приглашают к участию в во всероссийском конкурсе «Без срока давности»

Школьников 8-11-х классов и студентов профессиональных образовательных организаций Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности».

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения исследовательских навыков при изучении и работе с различными видами источников о Великой Отечественной войне.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролики с рассказом об исследовании не менее трёх материалов по следующим темам: архивные документы или публикации в периодической печати; мемуары, дневники или письма; произведения искусства военных лет; произведения отечественного кинематографа послевоенных лет; мемориальные комплексы или памятники; интервью или анкетирования сверстников, родственников на тему изучения семейных историй.

Конкурс проводится в три этапа: региональный, в рамках которого до 15 апреля проходит отбор исследовательских проектов; заочный отбор проектов на федеральном уровне (с 16 апреля по 31 мая), фестиваль исследовательских проектов (с 1 по 15 сентября).

Участниками конкурса от Тверской области концепции экспозиций и исследовательские проекты с сопровождающими документами направляются в Центр развития творчества детей и молодёжи Тверской области на электронный адрес: crtdm_to@mail.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта https://ec.memory45.su.

Конкурс проводится Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Федеральным оператором конкурса выступает Московский педагогический государственный университет. В Верхневолжье региональным оператором является Центр развития творчества детей и молодёжи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области