В Правительстве Тверской области пройдет выездное совещание Комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике

25 марта в Правительстве Тверской области состоится выездное совещание Комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике. В совещании примут участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Юлия Саранова, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Основными темами обсуждения станут новые подходы к работе с молодёжью, приоритетные задачи в реализации молодежной политики на 2022 год, а также воспитание гражданственности и патриотизма.

Трансляцию совещания можно посмотреть по ссылке https://vk.com/video/@tverreg?list=006574515818fe3be2&z=video-135894105_456240246.

Пресс-служба Правительства Тверской области