Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 120 180 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 009 человек, в том числе за сутки – 448 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 850 570, в том числе за последние сутки их проведено 2617.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 975 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 692 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 849
Конаковский район 11 946
Ржев 8384
Калининский район 6655
Вышневолоцкий городской округ 6132
Торжок 5235
Кимры 4753
Бежецкий район 3969
Бологовский район 3675
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3357
Калязинский район 3098
Старицкий район 3093
Лихославльский район 2886
Нелидовский городской округ 2870
Максатихинский район 2343
Западнодвинский муниципальный округ 2213
Торопецкий район 2076
Торжокский район 1849
Весьегонский муниципальный округ 1811
Зубцовский район 1752
Рамешковский район 1736
Оленинский муниципальный округ 1723
Кувшиновский район 1676
Селижаровский муниципальный округ 1392
Андреапольский муниципальный округ 1290
Спировский район 1249
Ржевский район 1226
Краснохолмский муниципальный округ 1155
Кесовогорский район 1071
Сонковский район 1030
Кимрский район 1000
ЗАТО Озёрный 974
Пеновский муниципальный округ 929
Фировский район 914
Бельский район 754
Сандовский муниципальный округ 728
Молоковский район 545
Жарковский район 538
Лесной муниципальный округ 511
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области