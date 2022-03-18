Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 120 180 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 684 009 человек, в том числе за сутки – 448 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 850 570, в том числе за последние сутки их проведено 2617.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 975 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 692 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 849

Конаковский район 11 946

Ржев 8384

Калининский район 6655

Вышневолоцкий городской округ 6132

Торжок 5235

Кимры 4753

Бежецкий район 3969

Бологовский район 3675

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3357

Калязинский район 3098

Старицкий район 3093

Лихославльский район 2886

Нелидовский городской округ 2870

Максатихинский район 2343

Западнодвинский муниципальный округ 2213

Торопецкий район 2076

Торжокский район 1849

Весьегонский муниципальный округ 1811

Зубцовский район 1752

Рамешковский район 1736

Оленинский муниципальный округ 1723

Кувшиновский район 1676

Селижаровский муниципальный округ 1392

Андреапольский муниципальный округ 1290

Спировский район 1249

Ржевский район 1226

Краснохолмский муниципальный округ 1155

Кесовогорский район 1071

Сонковский район 1030

Кимрский район 1000

ЗАТО Озёрный 974

Пеновский муниципальный округ 929

Фировский район 914

Бельский район 754

Сандовский муниципальный округ 728

Молоковский район 545

Жарковский район 538

Лесной муниципальный округ 511

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области