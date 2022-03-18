Губернатор Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов отрасли культуры Верхневолжья с профессиональным праздником

25 марта отмечается День работника культуры. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Своим ежедневным созидательным трудом вы вносите неоценимый вклад в сохранение и преумножение богатейшего культурного наследия тверского края, в передачу молодому поколению выдающихся духовно-нравственных традиций и ценностей нашего народа. Благодаря вашему труду в регионе реализуются востребованные и неизменно интересные творческие и просветительские проекты, которые с каждым годом вовлекают в свою орбиту все больше жителей и гостей Верхневолжья, способствуют раскрытию молодых талантов и дарований. Ваш высокий профессионализм и самоотдача позволяют Тверской области укреплять статус одного их признанных центров культурной жизни в нашей стране», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В регионе ежегодно проходят крупные всероссийские и международные фестивали, реализуются уникальные музейные, театральные, музыкальные и просветительские проекты. Эта работа нацелена на реализацию творческого потенциала жителей Верхневолжья, их приобщение к искусству, способствует всестороннему воспитанию подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области