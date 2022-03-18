ZА МИР! ZА РОССИЮ! ZА ПРЕЗИДЕНТА!

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В пятницу весь Конаковский район встал в едином строю со всей Россией.
В этот день по всей стране проводились акции в поддержку проведения
спецоперации на территории Украины.
Участники поддержали это непростое
решение нашего Президента
Владимира ПУТИНА.
Митинг «ZА мир», «ZA Россию,» «ZA президента» в поддержку решения президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Донбассе и Украине прошёл 18 марта. Он был посвящен восьмилетию «Крымской весны» и присоединению к России Республики Крым.
В Комсомольском сквере г. Конаково собрались жители города и района, представители духовенства, казачества, общественных объединений и патриотических движений, студенты, школьники, рабочие предприятий и организаций.
Со всех городских и сельских поселений Конаковского района для участия в митинге приехали делегации, возглавляемые руководителями муниципальных органов власти, в составе которых были депутаты, лидеры общественного мнения, активисты общественных, патриотических и иных движений. В митинге приняли участие глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и депутат Законодательного собрания Тверской области Александр СЛЕПЫШЕВ.
(Подробнее о митинге читайте на 8-й стр. «Зари»).