ZА МИР! ZА РОССИЮ! ZА ПРЕЗИДЕНТА!

В пятницу весь Конаковский район встал в едином строю со всей Россией.

В этот день по всей стране проводились акции в поддержку проведения

спецоперации на территории Украины.

Участники поддержали это непростое

решение нашего Президента

Владимира ПУТИНА.

Митинг «ZА мир», «ZA Россию,» «ZA президента» в поддержку решения президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Донбассе и Украине прошёл 18 марта. Он был посвящен восьмилетию «Крымской весны» и присоединению к России Республики Крым.

В Комсомольском сквере г. Конаково собрались жители города и района, представители духовенства, казачества, общественных объединений и патриотических движений, студенты, школьники, рабочие предприятий и организаций.

Со всех городских и сельских поселений Конаковского района для участия в митинге приехали делегации, возглавляемые руководителями муниципальных органов власти, в составе которых были депутаты, лидеры общественного мнения, активисты общественных, патриотических и иных движений. В митинге приняли участие глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и депутат Законодательного собрания Тверской области Александр СЛЕПЫШЕВ.

(Подробнее о митинге читайте на 8-й стр. «Зари»).