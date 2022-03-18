25 марта – День работника культуры



Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Своим ежедневным созидательным трудом вы вносите неоценимый вклад в сохранение и преумножение богатейшего культурного наследия тверского края, в передачу молодому поколению выдающихся духовно-нравственных традиций и ценностей нашего народа.

Благодаря вашему труду в регионе реализуются востребованные и неизменно интересные творческие и просветительские проекты, которые с каждым годом вовлекают в свою орбиту все больше жителей и гостей Верхневолжья, способствуют раскрытию молодых талантов и дарований. Ваш высокий профессионализм и самоотдача позволяют Тверской области укреплять статус одного их признанных центров культурной жизни в нашей стране.

Благодарю вас за безграничную преданность своему призванию, подвижнический труд, мастерство и талант.

Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих достижений на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники

и ветераны культуры Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем работника культуры!

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Национальная культура живёт и продолжается благодаря вам – людям талантливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим высоким призванием.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохранять и преумножать культурные традиции нашего района. Уверены, что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры района!

Желаем всем работникам и ветеранам культуры здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.