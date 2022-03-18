ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОМОЩИ

В марте отмечает свой 25-летний юбилей «Комплексный центр социального обслуживания» Конаковского района, который начал свою работу 24 марта 1997 года.



Именно тогда вышло распоряжение тогдашнего главы Конаковского района В.Н.Рассказова № 170 «О создании Центра социального обслуживания населения» Конаковского района, директором была назначена М.Н.Маненкова, которая проработала в этой должности до 2000 года.

Важность и нужность этого учреждения трудно переоценить. На плечи сотрудников центра (а их по всему нашему району – всего порядка ста человек) ложится большая нагрузка по обслуживанию одиноких пожилых людей. К сожалению, немало и тех, кто имеет родных, но по каким-то причинам они не ухаживают за своим престарелым родственником. И тогда на помощь приходят специалисты центра – внимательные, понимающие. Работать социальным работником непросто, надо иметь наклонность к такой деятельности, по сути – надо иметь дар сопереживания и где-то даже самопожертвования.

Помимо этого, центр организует досуг пожилых людей, проводит культурные и просветительские мероприятия.

(Об истории КЦСОН Конаковского района и про его современность читайте

на 9-й стр. этого номера «Зари»).

Сегодня в «Современнике» пройдет вечер,

посвященный юбилею ГБУ «КЦСОН»

Конаковского района. Начало в 14 часов.