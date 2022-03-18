МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ:

жители Конаковского района протягивают руку помощи.

В центральный штаб сбора гуманитарной помощи для прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, который открыт на базе молодежного центра «Иволга», один за другим люди несут необходимые вещи: продукты питания, товары по уходу за детьми, средства гигиены, постельное белье, канцелярские товары.



По словам волонтёров, очень нужна поддержка детям. Для них собирают игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования. Помощь жителям Донбасса собирают во всех поселениях Конаковского района. В зданиях администраций, в поселковых домах культуры, библиотеках организованы пункты сбора необходимых вещей и продуктов.

Никто не хочет оставаться в стороне. В Юрьево-Девичьевском сельском поселении люди собрали продукты питания и средства личной гигиены, жители принесли постельное белье, питьевую воду. Жители Вахонино, Ручьев, городского поселения поселок Козлово собрали большое количество продуктов питания длительного хранения, в Дмитровой Горе готовы к отправке продукты и бытовая техника, в Завидово дети смастерили своими руками поделки для подарков сверстникам, взрослые принесли продукты и канцелярские товары, которые уже собраны в коробки для отправки, в поселке Первое мая собирают средства по уходу за детьми, в Радченко и Козловском сельском поселении вместе с продуктами жители принесли несколько коробок со средствами гигиены. В Редкино заботливыми руками волонтеров собраны и отправлены многочисленные коробки с детским питанием, игрушками, постельным бельем, канцелярскими товарами.

- Жители Конаковского района не хотят оставаться в стороне, когда людям нужна помощь. Видеть такое количество добрых, неравнодушных людей - большая радость, - говорит глава Конаковского района Олег Лобановский. - Выражаю огромную благодарность всем тем, кто принял активное участие в сборе самых необходимых вещей и продуктов питания, за ваше небезразличие и понимание. Люди, попавшие в беду, лишенные возможности проживания в своих домах, по-прежнему нуждаются в нашей поддержке.

Напоминаем режим работы МКУ ЦМП «Иволга»: с 8 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО-2022

285 работ было представлено на районный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2022». И вот на днях подведены итоги.



Участниками стали 18 муниципальных общеобразовательных учреждений Конаковского района, православная гимназия в селе Городня, 16 детских садов, два учреждения дополнительного, две воскресные школы, Дмитровогорский Дом культуры. Организаторы и жюри конкурса, в числе которых настоятель Ильинского храма села Селихово протоиерей Виктор Гуров, заведующая Домом народного творчества Ирина Кырчанова, специалисты управления образования администрации Конаковского района, отметили высокий уровень исполнения работ.

- Поражает талант и мастерство ребят и взрослых. Радует, когда при создании работ учтены традиции Великого праздника Пасхи – традиционные цвета и библейские сюжеты, - отметила председатель жюри конкурса Елена Балоненкова.

Работы участников оценивались по 4 номинациям: «Умелец» (роспись по дереву, резьба и выжигание по дереву), «Творец» (аппликация, оригами, пластилинография и поделки из природных материалов), «Фантазия» (работы в лоскутных техниках – артишок, канзаши, пэчворк, экопринт) и «Вдохновение» (ручная и машинная вышивка, бисероплетение).

А победителями конкурса, занявшими 1 место, стали 28 участников. Больше всего работ представили воспитанники и педагоги ДЮЦ «Новая Корчева». Активными и результативными участниками конкурса стали школы № 3 города Конаково, № 2 поселка Новозавидовский, детский сад № 12 и детский сад № 11-црр города Конаково и детский сад № 1 поселка Новозавидовский. Конкурс уникален тем, что дает возможность применять и развивать все виды декоративно-прикладного творчества при украшении пасхальных яиц – традиционного символа главного христианского праздника Воскресения Христова. Благодаря конкурсу, средствами декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства происходит эстетическое, духовно-нравственное, православное и патриотическое воспитание детей и молодежи, сохраняются, развиваются и популяризуются лучшие традиции народного искусства.

ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ!

Ирина Карпова, председатель Конаковского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», избрана членом Молодежной палаты (парламента) нового созыва при Законодательном собрании Тверской области. Мы встретились с молодежным лидером района, чтобы поговорить о текущих проектах и планах на будущее.



- Ирина, поздравляем вас с избранием, теперь вы парламентер, представляющий интересы молодежи от Конаковского района! Расскажите о себе.

- Родилась я в Конакове. Закончила среднюю школу №7, после чего получила два образования - техническое и юридическое. Одновременно с этим устроилась на работу в молодежный центр «Иволга» (тогда организация называлась именно так). Это было в 2008 году. В то время моя работа заключалась в организации и проведении районных мероприятий.

Сейчас я являюсь председателем местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», который объединяет мальчишек и девчонок из города и района в волонтерской деятельности. В начале этого года выбрана на должность заместителя председателя молодежного совета при главе Конаковского района. Также в этом году была выдвинута от Конаковского района в качестве члена Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области.

- 18 марта состоялось первое заседание Молодежной палаты (парламента), чему она было посвящено?

- Начну с того, что в этом году в состав Молодежной палаты вошли 42 человека – это молодые депутаты, представители муниципалитетов, ведущих тверских вузов, а также фракций пяти партий, представленных в Законодательном собрании. Основными целями Молодежной палаты являются: установление взаимодействия с Законодательным собранием, молодежным правительством Тверской области, представителями молодежных, общественных объединений по вопросам государственной молодежной политики в Тверской области. На первом заседании утвержден персональный состав Молодежной палаты, выбрана счетная комиссия, избран председатель нового созыва, им стал Илья Горохов, также избраны два заместителя, утверждены руководители комиссий Молодежной палаты. Председатель молодежного правительства Тверской области Зинаида Нехаева рассказала о перспективах взаимодействия молодежного правительства и Молодежной палаты.

- Стратегия понятна. В целом это участие молодежи в экономической, общественной и политической жизни. А в чем вы видите свою роль, какие цели и задачи ставите перед собой?

- На мой взгляд, Молодёжная палата - это один из шансов дать молодежи возможность для реализации своих интересов и потребностей. Надеюсь, что наш созыв станет результативным рабочим органом, и мы сможем не только предлагать, но и реализовывать свои предложения и инициативы, связанные в первую очередь с молодежью.

- На ваш взгляд, что сейчас волнует молодежь Конаковского района, какие у нее потребности?

- На сегодняшний день актуальными вопросами у молодежи являются организация культурного досуга, возможность личностного развития, получение образования, трудоустройство без опыта работы.

- Спасибо за ответы! Желаем успехов, чтобы все ваши инициативы были реализованы.

ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГОЙ

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке открылась выставка «Православная книга». Она организована директором ДЮЦ «Новая Корчева», помощником благочинного Конаковского благочиннического округа протоиереем Виктором Гуровым и директором библиотеки Екатериной Меховниковой и приурочена к Дню православной книги, который отмечается 14 марта.

Именно в этот день 1564 года была выпущена первая на Руси печатная книга Ивана Федорова «Апостол». На выставке представлены образцы богослужебных раритетных книг, современной церковной литературы, православных философов, православных писателей, историков и художников. Первыми посетителями этой выставки стали ученики 6 - 7-х классов средней школы №7 г. Конаково во главе с директором школы Ольгой Булгаковой. С интересом ребята выслушали выступление протоиерея Виктора Гурова, который рассказал школьникам об истории создания славянской письменности, о значении православной литературы, о выдающихся православных поэтах, писателях, историках, философах прошлых веков и о современных деятелях культуры, писателях - авторах современных православных книг.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района