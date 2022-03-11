В Твери приступили к сооружению опор Западного моста в акватории Волги

В Твери продолжается реализация крупнейшего транспортного объекта – строительство Западного моста. Ведётся обустройство строительной площадки для сооружения опор моста. Работы ведутся на левом берегу Волги. В настоящее время началось сооружение опор моста в акватории реки.

11 марта с ходом работ по строительству Западного моста в Твери ознакомился Губернатор Игорь Руденя.

«Это масштабный, беспрецедентный проект для города Твери. Завершить работы планируется в конце 2025 года. В период санкционных ограничений у нас появилось больше возможностей проводить импортозамещение, в том числе на этом объекте», – считает глава региона.

Сейчас в работах задействовано 30 единиц специализированной техники, в том числе буровая установка. На объекте работают 52 человека. Подрядная организация ООО «ДСК» продолжает строительство временных сооружений, необходимых для производства работ.

Ведется устройство технологической площадки для сооружения третьей и четвертой опор будущего моста. На временную подъездную дорогу и техплощадку укладывают дорожные железобетонные плиты.

Технологическая площадка сооружается под защитой шпунтового ограждения из металлического профиля. Ограждение имеет П-образный внешний контур, чтобы одновременно возводить сразу две опоры. После завершения этих работ будет окончательно сформировано свайное поле и начнется устройство ростверков с дальнейшим бетонированием опор.

Проектом, помимо возведения непосредственно моста через Волгу, также предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного («Горбатого моста») в Заволжском районе. Кроме того, в районе Комсомольской площади и «Горбатого моста» будут устроены автомобильные развязки.

Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ глава государства поручил рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения.

В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Дорожная строительная компания» из Тверской области. Подрядчик имеет большой опыт строительства крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе в городе Сочи и в Крыму.

Пресс-служба Правительства Тверской области