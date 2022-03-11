Тверская область вошла в ТОП-5 регионов по принятию антикризисных мер

Тверская область вошла в «пятерку» регионов России, оперативно принявших комплекс антикризисных мер в условиях санкционного давления Запада на экономику России. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Власти Тверской области сделали акцент на поддержку бизнес-субъектов: правительство расширило до 302 перечень системообразующих предприятий региона, включив в него дополнительно более 80 компаний машиностроительной, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Кроме того, власти региона намерены докапитализировать Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Что касается поддержки граждан, в регионе ведется постоянный мониторинг наличия продуктов в торговых точках и цен на них», – отмечается в сообщении АПЭК.

По мнению председателя Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Тверской области Германа Кичатова, своевременная поддержка бизнеса, прежде всего производственного, позволит экономике региона сохранить устойчивость и получить запас прочности для решения тактических и стратегических задач.

«Тверские предприятия, по моим данным, достаточно оперативно реагируют на конъюнктуру рынка и уже ведут работу по переориентации на других партнеров, по поиску новых и усилению действующих кооперативных связей, как с зарубежными, так и с отечественными производствами. В этих условиях дополнительная поддержка государства по пополнению оборотных средств, возмещению части процентной ставки по кредитам и ряд других мер оказались очень кстати. Надо подчеркнуть, что через производственный сектор, малый и средний бизнес, обеспечивающий стабильность на рынке труда, государство реализует задачи по социальной поддержке населения», – отметил Герман Кичатов.

Напомним, 22 марта на заседании Правительства Тверской области рассмотрен пакет документов, посвящённых реализации регионального плана поддержки предприятий и предпринимательского сообщества региона в текущих условиях.

«Основная задача – сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции», – отметил на заседании правительства губернатор Игорь Руденя.

Региональные власти докапитализируют Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для выдачи дополнительных 100 льготных займов «Стабильный бизнес». Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 млн рублей по ставке 5% годовых. Заём будет предоставляться по ускоренной процедуре. Ещё продукт Фонда «Проекты туризма» – займы на создание быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Благодаря докапитализации предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма, смогут получить дополнительно порядка 50 займов в размере от 200 тыс. рублей до 3 млн рублей на срок до 7 лет под 1 % годовых.

На стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств нацелена новая программа «Импортозамещение», которую реализует региональный Фонд развития промышленности. Предусмотрены займы от 10 млн рублей до 25 млн рублей под 1% годовых.

Среди новых направлений господдержки – предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер субсидии – 25 % от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций.

Кроме того, предусмотрены средства на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер субсидии – 5 % от суммы задолженности, но не более 80 % фактических затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь будут предоставляться без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении лесопромышленного комплекса.

Также с 200 до 302 увеличен перечень системообразующих предприятий Тверской области. В него включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма, дающие порядка 40% регионального валового продукта.