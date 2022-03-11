В Тверской области расширены меры поддержки занятости населения

В Верхневолжье расширены меры поддержки занятости населения. Содействие в трудоустройстве жителям региона, а также поддержку организациям, которые заявят о приостановке деятельности или планируемом увольнении сотрудников, окажет региональная служба занятости.

Для Правительства Тверской области в текущей ситуации приоритетом является создание условий для устойчивой деятельности предприятий.

«Основная задача – сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди других задач, обозначенных главой региона – оказание содействия предприятиям в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации.

Работодатели Верхневолжья получат государственную поддержку, если будут вынуждены взять временную паузу в производстве из-за выстраивания новых логистических цепочек.

В разработанном службой занятости населения Тверской области пакете мер поддержки предусмотрены компенсации затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ и временного трудоустройства работников организаций, а также на организацию профессионального обучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Предполагается, что в регионе могут обучиться чуть более 1000 сотрудников промышленных предприятий, на каждого обучающегося работодатель может получить субсидию в размере около 60 тыс. рублей из средств федерального бюджета по расширенному перечню образовательных программ.

Обучение позволит сотруднику сохранить рабочее место, перейти в организации с одного рабочего места на другое или, в случае необходимости, с одного предприятия на другое.

Для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работодатели могут организовать временное трудоустройство и получить финансовую поддержку на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации данных работ.

Реализация этих мер позволит предприятиям сохранить свои трудовые коллективы.

Для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, будут организованы оплачиваемые общественные работы, при этом работодателям возместят расходы на частичную оплату их труда. Участники же оплачиваемых общественных работ смогут получать зарплату в размере одного МРОТ в месяц. Такую поддержку получат более 1200 человек.

Безработные жители Верхневолжья также могут пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям по направлению центра занятости или самостоятельно выбрать обучение в рамках национального проекта «Демография». Для этого необходимо подать заявку на портале «Работа в России».

Всего на поддержку занятости жителей Верхневолжья будет направлено более 260 млн рублей средств из федерального бюджета, свыше 2,6 млн. рублей - из областного.

За подробной информации можно обращаться в центры занятости населения в муниципальных образованиях Тверской области или в Главное управление по труду и занятости населения региона по телефонам: 8(4822) 34-23-07, 8(4822) 47-73-89 (по вопросу организации общественных работ и временного трудоустройства), 8(4822) 33-32-17 (по вопросу организации профессионального обучения).

Пресс-служба Правительства Тверской области