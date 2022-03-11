Компания «Тверские рубахи» готова расширять производства и создавать новые рабочие места для жителей Верхневолжья

Ряд предприятий Тверской области в текущих условиях санкционного давления на страну готовы расширять свои производства, создавать новые рабочие места и брать курс на импортозамещение.

В условиях внешнего давления на страну одной из ключевых государственных задач является поддержка экономической активности, оказание поддержки предприятиям, малому и среднему бизнесу.

В Тверской области утверждён План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. Документ, принятый на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени 10 марта, направлен на сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции.

Проект по пошиву традиционной русской одежды компании «Тверские рубахи» был запущен в Верхневолжье пять лет назад братьями Сергеем и Павлом Серяковыми.

Сегодня – это две производственные площадки, шоу-рум в Удомле. Также изделия предприятия представлены в магазинах – партнёрах компании не только в Тверской области, но и в Москве и Подмосковье.

«Производства на данный момент открыты в Осташкове и Селижарово. Также активно работаем с женщинами, которые изготавливают одежду на дому. И мы с удовольствием готовы создавать новые рабочие места, принимать на работу жителей Тверской области, обучать их», - подчеркнул Павел Серяков.

Проект ориентирован на импортозамещение, на сохранение и возрождение исконных русских традиций.

Для пошива одежды используются только экологически чистые материалы – хлопок, трикотаж, лён, шерсть, фланель и другие. Фурнитура – исключительно из дерева. Большая часть поставщиков – российские производители.

Все вещи изготавливаются вручную. Каждое изделие эксклюзивное, отшивается по индивидуальным замерам. На предприятии шьют различные виды рубах, в том числе с ручной вышивкой, платья, жилетки, шаровары, брюки, шорты, футболки, картузы, фирменные сумки и платки. Для каждого изделия, учитывая сохранение традиций, тщательно подбираются лекала.

В планах предприятия – вывод модернизированной традиционной русской одежды на маркетплейсы и открытие ещё одной производственной площадки.

По словам Павла Серякова, при расширении производства и закупке нового оборудования компания заинтересована в мерах государственной поддержки и считает их необходимыми в текущих условиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области