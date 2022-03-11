Жители Тверской области выберут объекты городской среды, которые благоустроят в 2023 году

C 15 апреля по 30 мая жители Тверской области смогут принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Игорь Руденя.

Все проекты будут размещены на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В прошлом году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов.

Победителями по итогам голосования стали объекты: набережная Фадеева в городе Кимры, зелёная зона в микрорайоне Мигалово в Твери, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, Городской сад в Вышнем Волочке, привокзальная площадь в Ржеве, территория Восточного проезда в Бежецке.

Наибольшее количество голосов набрали также проекты по благоустройству сквера-бульвара по проспекту Энергетиков в Удомле, общественной территории на улице Энергетиков в Конаково, прибрежной территории у озера Бологое в Бологое, пешеходных зон по улице Рудинская, проспекту Калинина, Гвардейскому проспекту в Осташкове, сквера на пересечении улиц Советская – Панфилова в Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области