Тверская область отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик

Из областной столицы отправлен ещё один груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

Отправка всех грузов организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области. В формировании гуманитарной помощи принимают участие все муниципальные образования Верхневолжья.

В этот раз в состав груза вошли мука, масло, печенье, крупа, детское питание, каши, консервы, а также одежда и средства гигиены для детей и взрослых общим весом порядка 8,6 тонны. Помощь оказали предприятия из Кимр, Максатихи, Твери и других муниципалитетов.

Ранее Тверская область отправила четыре партии грузов в Донецкую и Луганскую народные республики – порядка 52 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Свою помощь оказали производства из Кувшиново, Старицы, Пено, Кесовой Горы, Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зубцова, Селижарово.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области