О начале декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2022 года с 01.04.2022 по 20.04.2022

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за за I квартал 2022 года с 01.04.2022 по 20.04.2022.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396 «Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций» утвержден порядок представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 9 Порядка - организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 к Порядку.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 к Порядку (пункт 10 Порядка).

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 13 Порядка).

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа проверки которой выдан в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный настоящим приказом. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 Порядка).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами указанные лица не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом 19 Порядка.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, в соответствии с настоящим Порядком.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному предпринимателю по телекоммуникационным каналам связи.

Днем представления декларации считается дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящему Порядку, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.