Школьники Тверской области могут стать участниками всероссийских Просветительских игр и выиграть путевку в путешествие по России

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ проводит всероссийские Просветительские игры. Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие личности. Заявки принимаются до 20 апреля. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» по ссылке: igry.znanierussia.ru.

Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа Просветительских игр состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Школьники примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям. Одним из состязаний станет квест по «библиотеке знаний» – участники будут искать кодовые слова в лекциях выдающихся спикеров, опубликованных на сайте «Знания».

Участвуя в индивидуальных и командных состязаниях, участники будут копить баллы в личном зачете. Шесть школьников от каждого региона, получивших наибольшее количество баллов, объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания в Москву. В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе 85 команд встретятся в столице, чтобы сразиться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам.

Финал Игр пройдет в рамках III Просветительского марафона «Новое Знание» на ВДНХ. Старшеклассникам предстоит набрать баллы в командном зачете и завоевывать звание чемпиона в интеллектуально-спортивной эстафете, конкурсе видеороликов на научную тематику, деловой игре и исторической викторине. Десять команд, занявшие верхние строчки в рейтинговой таблице станут победителям Просветительских игр.

Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путевку в путешествие по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

Федеральный Просветительский марафон «Новое Знание» пройдёт в третий раз. В двух марафонах, организованных в 2021 году, приняли участие более 300 спикеров – выдающихся представителей науки и технологий, культуры и искусства, спортсменов, лидеров бизнеса, государственных деятелей.

Пресс-служба Правительства Тверской области