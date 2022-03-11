Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 118 820 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 683 548 человек, в том числе за сутки – 422 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 847 953, в том числе за последние сутки их проведено 3827.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 771 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 691 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 784

Конаковский район 11 936

Ржев 8375

Калининский район 6649

Вышневолоцкий городской округ 6124

Торжок 5229

Кимры 4747

Бежецкий район 3960

Бологовский район 3668

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3349

Калязинский район 3097

Старицкий район 3086

Лихославльский район 2882

Нелидовский городской округ 2864

Максатихинский район 2340

Западнодвинский муниципальный округ 2211

Торопецкий район 2073

Торжокский район 1846

Весьегонский муниципальный округ 1808

Зубцовский район 1747

Рамешковский район 1733

Оленинский муниципальный округ 1722

Кувшиновский район 1673

Селижаровский муниципальный округ 1389

Андреапольский муниципальный округ 1290

Спировский район 1247

Ржевский район 1225

Краснохолмский муниципальный округ 1153

Кесовогорский район 1069

Сонковский район 1029

Кимрский район 999

ЗАТО Озёрный 974

Пеновский муниципальный округ 925

Фировский район 909

Бельский район 753

Сандовский муниципальный округ 726

Молоковский район 544

Жарковский район 538

Лесной муниципальный округ 510

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области