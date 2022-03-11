Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 118 820 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 683 548 человек, в том числе за сутки – 422 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 847 953, в том числе за последние сутки их проведено 3827.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 771 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 691 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 784
Конаковский район 11 936
Ржев 8375
Калининский район 6649
Вышневолоцкий городской округ 6124
Торжок 5229
Кимры 4747
Бежецкий район 3960
Бологовский район 3668
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3349
Калязинский район 3097
Старицкий район 3086
Лихославльский район 2882
Нелидовский городской округ 2864
Максатихинский район 2340
Западнодвинский муниципальный округ 2211
Торопецкий район 2073
Торжокский район 1846
Весьегонский муниципальный округ 1808
Зубцовский район 1747
Рамешковский район 1733
Оленинский муниципальный округ 1722
Кувшиновский район 1673
Селижаровский муниципальный округ 1389
Андреапольский муниципальный округ 1290
Спировский район 1247
Ржевский район 1225
Краснохолмский муниципальный округ 1153
Кесовогорский район 1069
Сонковский район 1029
Кимрский район 999
ЗАТО Озёрный 974
Пеновский муниципальный округ 925
Фировский район 909
Бельский район 753
Сандовский муниципальный округ 726
Молоковский район 544
Жарковский район 538
Лесной муниципальный округ 510
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области