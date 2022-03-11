Жители 17 муниципалитетов Верхневолжья представят свои работы на выставке художественных ремесел

24 марта в 15.00 в Тверском областном Доме народного творчества откроется областная выставка художественных ремёсел «Венок талантов. Новый формат». Экспозиция будет работать в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества до 22 апреля.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению и популяризации культурного наследия Верхневолжья и России, духовному и нравственному воспитанию молодежи.

На выставке будут представлены различные арт-объекты, сценические костюмы, декоративные панно, изделия с резьбой и росписью по дереву, художественно обработанная береста, керамика, текстильные куклы, работы лоскутного шитья, традиционная и авторская вышивка, картины, ткачество и многое другое.

Выставка проводится как творческое состязание между муниципалитетами Верхневолжья. Каждая делегация создаст уникальную экспозицию и презентует свои достижения по сохранению и развитию ремёсел. Все экспозиции объединят в одну большую выставку, которая представит всю географию ремёсел Тверской области.

Свои экспозиции представят мастера и художники Удомельского, Краснохолмского, Нелидовского и Сандовского округов, а также Калининского, Калязинского, Кимрского, Лихославльского, Торжокского, Бельского, Зубцовского, Кесовогорского, Максатихинского, Молоковского, Сонковского, Спировского, и Фировского районов.

Победителей определит профессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты Тверского областного Дома народного творчества и ведущие деятели в сфере искусства.

Областная выставка художественных ремёсел «Венок талантов. Новый формат» пройдет в регионе уже в седьмой раз. За это время в ней приняли участие более 400 мастеров и самодеятельных художников, коллективов и мастеров Домов ремёсел, студий, творческих объединений, мастерских, предприятий и учебных заведений художественного профиля.

Пресс-служба Правительства Тверской области