В Тверской области в Музее каши и кашинских традиций открылся новый выставочный зал «Купеческая гостиная»

В Верхневолжье в Музее каши и кашинских традиций открылась новая экспозиция. Теперь жители и гости города Кашина смогут посетить новый зал «Купеческая гостиная», стилизованный под интерьеры XIX века.

В день открытия гостям была представлена театральная зарисовка «купеческое чаепитие», показаны картинки-эпизоды из прошлого, фрагмент танцевального вечера.

Интерьеры и обстановка XIX столетия, костюмы участников презентации, живая музыка позволили окунуться в историю русской провинции, небольших старинных городов, одним из которых является Кашин.

Музей каши и кашинских традиций расположен в центре Кашина, в старинном особняке первой половины XIX века, в жилой усадьбе купцов Запениных. Он был открыт 27 июня 2014 года.

Усадьба многие десятилетия является городской достопримечательностью и сегодня здесь можно познакомиться с традиционным русским бытом, принять участие в тематических программах и мероприятиях. Музей является обязательной точкой показа для туристов.

Пресс-служба Правительства Тверской области