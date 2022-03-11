В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Тверской области возобновляются выезды мобильных медицинских бригад в районы Верхневолжья.

Первая бригада врачей Областной клинической больницы выезжает 24 марта в Старицкую ЦРБ. Специализированную медицинскую помощь взрослому населению окажут кардиолог и эндокринолог.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

31 марта невролог, эндокринолог и офтальмолог ОКБ проведут выездной прием в Лихославльской ЦРБ.

В апреле мобильные медицинские бригады посетят четыре района Тверской области: 7 апреля – Оленинский муниципальный округ, 14 апреля – Максатихинский район, 21 апреля – Кесовогорский район, 28 апреля – Селижаровский муниципальный округ.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог и офтальмолог. Приём населения пройдёт в центральных районных больницах.

Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах и направлены на решение задач, поставленных национальным проектом «Здравоохранение», в том числе по доступности оказания медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области