Игорь Руденя обсудил с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным газификацию Верхневолжья и модернизацию системы теплоснабжения Твери

23 марта в Москве Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании по вопросам теплоснабжения Твери и газификации тверского региона, которое провел Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Участниками обсуждения стали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, представили «Газпром межрегионгаз», «Газпром энергохолдинг», «Тверская генерация» и других структур.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Твери проводятся в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Создана рабочая группа, которую возглавил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Сформирована «дорожная карта» по реализации проекта. Как отметил Ирек Файзуллин, ключевая задача – повышение качества и надёжности предоставления услуг потребителям.

«Сегодня было принято практически финальное решение по модернизации теплоснабжения города Твери. Это финансовое оздоровление «Тверской генерации», укрепление платёжной дисциплины. Начинаем с этого месяца совместно с «Газпромом» создание совместной системы эксплуатации. Переходим на новую эффективную модель», - прокомментировал итоги совещания Губернатор Игорь Руденя.

Приоритетным направлением в регионе также является выполнение поставленной главой государства задачи о поэтапном завершении газификации страны.

На совещании приято решение по ускорению строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово и ГРС Нелидово.

Как отметил Игорь Руденя, это возможность не только газифицировать ряд муниципалитетов, но и значимый потенциал для реализации инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

Природный газ придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Правительство Тверской области полностью выполняет свои обязательства в рамках программы. Работы по проектированию и строительству распределительных сетей, в том числе в ранее негазифицированных муниципальных образованиях, идут в соответствии с планом-графиком синхронизации.

В 2021 году в рамках региональной программы газификации построено 207 км газовых сетей в 14 муниципалитетах. Началось строительство межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – посёлок Максатиха и проектирование внутрипоселковых сетей по Максатихе с планируемым сроком завершения в 2023 году. В 2022 году предусмотрено завершение строительства внутрипоселковых газовых сетей в Красном Холме, начало строительства сетей в Нелидово и Оленино.

Ведётся работа по бесплатному подведению газа до границ домовладений. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тыс. домовладений региона. В 2021 году опережающими темпами обеспечена догазификация более 1200 объектов.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области, которые попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

Пресс-служба Правительства Тверской области