Производственное предприятие «Прамотроник» в Ржеве реализует проект по импортозамещению

Производственное предприятие «Прамотроник» в городе Ржеве - одна из компаний, которая реализует на территории Тверской области проект по импортозамещению. Ежемесячно предприятие выпускает от 2000 до 2500 жидкостных и воздушных отопителей для двигателей, салонов и кабин различного транспорта – автобусов, тракторов, грузовиков и другой техники. Готовую продукцию поставляют на крупнейшие заводы России и стран СНГ.

В Тверской области утверждён План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.

«Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Предприятие «Прамотроник» одно из крупнейших в России по выпуску отопительных систем. В настоящее время в компании идёт работа по переводу иностранных комплектующих, которые использовались при производстве отопителей, на альтернативные российские аналоги. В частности, топливная аппаратура из Европы уже заменена на аналог из Ярославской области, немецкие электродвигатели – на оборудование, поставляемое из Кировской области.

«Работу по импортозамещению мы реализуем уже на протяжении нескольких лет. На начало 2010 года у нас было порядка 30% импортной комплектации, за 10-12 лет мы сократили эту долю до 7%. С вводом санкций у нас появилась задача снизить эту долю до нуля. Производство не остановим. Все заявки наших потребителей будут выполнены в полном объеме. С учетом того, что с рынка уходят европейские конкуренты, наша доля присутствия на нём должна вырасти», - отметил генеральный директор предприятия Владимир Ильин.

В компании подчёркивают, что готовы предложить российским потребителям оборудование, которое не уступает по качеству произведённому в Европе. Таким образом, текущая ситуация – возможность для развития региональной промышленности.

Новейшая разработка предприятия - жидкостной отопитель, который можно установить на любую технику. Изделие полностью замещает немецкий аналог. С 2022 года это оборудование в Ржеве начали производить серийно.

Пресс-служба Правительства Тверской области