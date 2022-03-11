В Тверской области в 2022 году увеличат общую посевную площадь на 6,8 тысячи гектаров

В Тверской области продолжается подготовка к проведению весенних полевых работ. В этом году в Верхневолжье увеличат общие посевные площади – с 477,7 тыс. га в 2021-ом до 484,5 тыс. га.

Под урожай текущего года хозяйствами региона посеяно 18,5 тыс. га озимых зерновых культур, что больше, чем в предыдущем году на 7,9 тыс. га.

Для успешного проведения весенних полевых работ аграриям региона предоставляются субсидии на закупку семян, удобрений, средств защиты растений, запасных частей и горюче-смазочных материалов для техники.

«Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. При необходимости – оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В соответствии с прогнозом на 2022 год яровой сев составит 133,4 тыс. га. Планируется посеять яровых зерновых и зернобобовых культур 61,4 тыс. га, технических культур – 6,2 тыс. га, картофеля – 14,0 тыс. га, овощей – 2,3 тыс. га, кормовых культур – 49,5 тыс. га.

Работа по подготовке к весеннему севу проходит в штатном режиме: аграрии формируют запасы семян, топлива, минеральных удобрений.

Отмечается высокий уровень обеспеченности семенами: зерновых и зернобобовых культур для ярового сева - 65,7%, картофеля – 89,5%.

Механизаторы проводят диагностику и ремонт сельскохозяйственной техники. Им предстоит вывести на поля более 2200 тракторов, а также культиваторы, прицепную технику. В настоящее время готовность техники составляет более 81 %.

Пресс-служба Правительства Тверской области