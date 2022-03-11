Центры амбулаторной помощи Тверской области в связи с улучшением эпидобстановки сокращают время работы

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Тверской области сокращается время приема в Центрах амбулаторной диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. С 26 марта ЦАПы работают по новому графику: в будни с 08.00 до 20.00, а в выходные и праздничные дни – с 09.00 до 15.00.

Ранее в регионе была свернута работа пяти центров амбулаторной помощи – двух взрослых и трех детских. Поликлиники, в которых они были расположены, ведут амбулаторный прием прикрепленного к ним населения в стандартном режиме.

На сегодняшний день в области продолжают работать 13 ЦАПов – пять в Твери и восемь в районах. Это центры на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра, областного клинического кардиологического диспансера, Калининской ЦРБ, городских больниц №1 и №6, а также Бежецкой, Конаковской, Вышневолоцкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской и Кашинской ЦРБ.

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». Обратившись на «горячую линию», жители региона могут также получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.

Пресс-служба Правительства Тверской области