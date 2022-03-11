Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 117 465 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 683 058 человек, в том числе за сутки – 448 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 844 126, в том числе за последние сутки их проведено 1912.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 563 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 690 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 53 720
Конаковский район 11 923
Ржев 8363
Калининский район 6646
Вышневолоцкий городской округ 6114
Торжок 5224
Кимры 4737
Бежецкий район 3950
Бологовский район 3661
Кашинский городской округ 3554
Осташковский городской округ 3343
Калязинский район 3095
Старицкий район 3081
Лихославльский район 2878
Нелидовский городской округ 2862
Максатихинский район 2335
Западнодвинский муниципальный округ 2210
Торопецкий район 2070
Торжокский район 1844
Весьегонский муниципальный округ 1806
Зубцовский район 1745
Рамешковский район 1732
Оленинский муниципальный округ 1719
Кувшиновский район 1672
Селижаровский муниципальный округ 1383
Андреапольский муниципальный округ 1287
Спировский район 1244
Ржевский район 1223
Краснохолмский муниципальный округ 1151
Кесовогорский район 1068
Сонковский район 1027
Кимрский район 996
ЗАТО Озёрный 973
Пеновский муниципальный округ 923
Фировский район 904
Бельский район 752
Сандовский муниципальный округ 725
Молоковский район 543
Жарковский район 537
Лесной муниципальный округ 509
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области