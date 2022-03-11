Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 117 465 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 683 058 человек, в том числе за сутки – 448 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 844 126, в том числе за последние сутки их проведено 1912.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 155 563 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 690 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 53 720

Конаковский район 11 923

Ржев 8363

Калининский район 6646

Вышневолоцкий городской округ 6114

Торжок 5224

Кимры 4737

Бежецкий район 3950

Бологовский район 3661

Кашинский городской округ 3554

Осташковский городской округ 3343

Калязинский район 3095

Старицкий район 3081

Лихославльский район 2878

Нелидовский городской округ 2862

Максатихинский район 2335

Западнодвинский муниципальный округ 2210

Торопецкий район 2070

Торжокский район 1844

Весьегонский муниципальный округ 1806

Зубцовский район 1745

Рамешковский район 1732

Оленинский муниципальный округ 1719

Кувшиновский район 1672

Селижаровский муниципальный округ 1383

Андреапольский муниципальный округ 1287

Спировский район 1244

Ржевский район 1223

Краснохолмский муниципальный округ 1151

Кесовогорский район 1068

Сонковский район 1027

Кимрский район 996

ЗАТО Озёрный 973

Пеновский муниципальный округ 923

Фировский район 904

Бельский район 752

Сандовский муниципальный округ 725

Молоковский район 543

Жарковский район 537

Лесной муниципальный округ 509

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области