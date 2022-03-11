Юные художники из Тверской области стали одними из первых участников международного конкурса открыток ко Дню Победы

Юные художники из Тверской области вошли в число первых участников конкурса открыток ко Дню Победы, который организовал Музей Победы совместно с Российским движением школьников и Юнармией. Всего на международный конкурс рисунков «Открытка Победы» поступило уже свыше 2 тысяч открыток. Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Свои работы на конкурс от Тверской области отправили две художницы – 10-летняя Мария Беляева из Ржева прислала рисунок «Мой прадед, 1943 год», а её ровесница Таисия Паничева из Твери отправила работу «Салют Победы».

Участие в творческом состязании могут принять дети и взрослые. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Открытка может быть выполнена в любой художественной технике –масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.

Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях - 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля на официальном сайте музея. До 30 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат сертификаты от организаторов, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы от партнеров конкурса.

Подробную информацию можно узнать на сайте: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy-2022/.

Пресс-служба Правительства Тверской области