В Тверской области прививку против коронавируса сделали свыше 256 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области за последний месяц суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией сократился более чем в 5 раз. Медики акцентируют – несмотря на снижение заболеваемости сегодня важно продолжить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19.

Главный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Раздорский отмечает, что при снижении темпов вакцинации возможен очередной всплеск инфекции из-за утраты иммунитета. Поэтому делать прививки необходимо всем жителям Верхневолжья.

На сегодняшний день прививку против коронавирусной инфекции сделали 256 399 жителей старше 60 лет – это 77,7% от общего числа вакцинированных.

Специалисты считают вакцинацию для людей старше 60 лет обязательной, поскольку они находятся в группе риска и чаще всего у них фиксируется тяжелое течение болезни.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 683 058 человек. В Тверской области продолжается вакцинация детей от 12 лет. Она проводится при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя). На данный момент прививку сделали 585 детей.

В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Сертификат о прививке ребенок может получить при наличии паспорта (то есть с 14 лет). С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему выдается справка на руки.

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают работу в будни и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и в ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области