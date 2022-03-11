Cемьи из Тверской области принимают участие в Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Три семьи из Тверской области стали первыми участниками III Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах». Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.

Лариса Свечникова из Максатихи представила фото, на котором она и ее дочка запечатлены в русском национальном костюме. Татьяна Жукова из Спирово отправила на конкурс фотографию, где она, ее муж и ребенок одеты в карельские национальные костюмы. Ольга Книжникова из Лихославля и ее дочери на конкурсном фото – в сарафанах. Они считают этот элемент одежды олицетворением славянской женственности, целомудренности, изящества и нежности.

«Я мама троих детей. Наша семья соединяет в себе славянские и карельские корни. Мы чтим традиции своих предков», - поделилась Ольга Книжникова.

Организатором фотоконкурса является региональная общественная организация «Интернациональный Союз Женщин». Прием заявок на участие в конкурсу ведется до 25 августа 2022 года. Подробности на сайте www.ethno-photo.com.

15 сентября будут объявлены 200 финалистов и 50 победителей. Церемонию награждения планируется провести в октябре.

На конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах» в 2021 году в число лучших вошли и работы тверских участниц. Многодетная мама из Твери Елена Войткевич, участница семейной этностудии «Матица», стала финалисткой конкурса. На суд жюри Елена отправила фото, где вся ее семья представлена в русских традиционных костюмах. Тверичанка Ольга Рвалова объявлена победительницей. Она направила фото, на котором она и ее дети запечатлены в русском народном костюме начала 20 века. Более 10 лет их семья занимается исторической реконструкцией и продолжает ремесленные традиции прошлого.

Пресс-служба Правительства Тверской области