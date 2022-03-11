В Ржевской ЦРБ установят высокотехнологичное диагностическое оборудование

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22 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Ряд вопросов касался реализации в тверском регионе национального проекта «Здравоохранение».
Повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствование работы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкозаболеваний – приоритетные направления здравоохранения региона.
«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В частности, из областного бюджета выделены средства на капительный ремонт помещения в Ржевской ЦРБ под установку ангиографа. Будут проведены общестроительные работы, отремонтированы системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.
Используя ангиографическую систему, можно выполнять эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Закупка высокотехнологичного оборудования осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Планируется, что комплекс начнет работу уже летом 2022 года.
Пресс-служба Правительства Тверской области