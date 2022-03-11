В Тверской области на реализацию новых направлений по поддержке предпринимательской деятельности направят дополнительные средства

В Тверской области увеличат финансовые резервы региональных фондов, оказывающих господдержку бизнесу. Пакет документов, посвящённых реализации регионального плана поддержки предприятий и предпринимательского сообщества региона в текущих условиях, рассмотрен

22 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области был утверждён 10 марта на заседании регионального Правительства.

«Основная задача – сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции», – отметил на заседании Правительства Игорь Руденя.

Докапитализируют Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для выдачи льготных займов «Стабильный бизнес». Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 млн рублей по ставке 5% годовых. Этот заём будет предоставляться по ускоренной процедуре. Докапитализация позволит выдать не менее 100 таких займов.

Ещё один новый продукт Фонда – «Проекты туризма». Заём предусмотрен на создание быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Благодаря докапитализации предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма, смогут получить дополнительно порядка 50 займов и таким образом создать не менее 50 объектов. Займы в размере от 200 тыс. рублей до 3 млн рублей будут выдаваться на срок до 7 лет под 1 % годовых.

Новая программа «Импортозамещение», которую реализует Фонд развития промышленности региона, нацелена на стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств. Предусмотрены займы от 10 млн рублей до 25 млн рублей под 1% годовых.

Также среди новых направлений господдержки – предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер субсидии – 25 % от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций. Главное условие получения такой поддержки предоставление в аренду (субаренду) не менее 80% площадей недвижимого имущества. Эта мера уже использовалась в регионе во время ковидных ограничений и была востребована предпринимателями, она позволила сохранить работу малых предприятий, арендующих площади в крупных торговых центрах.

Кроме того, средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер субсидии – 5 % от суммы задолженности, но не более 80 % фактических затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь будут предоставляться без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении лесопромышленного комплекса.

Комплекс мер поддержки бизнеса позволит сохранить численность работников на предприятиях региона и налоговые поступления в бюджеты, а также объемы готовой продукции, произведённой на территории Тверской области. Планируется, что уже через неделю первые заявки на получение финансовой поддержки импортозамещения будут рассмотрены на заседании бюджетной комиссии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области