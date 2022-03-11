На заседании Правительства Тверской области обсудили Стратегию духовно-нравственного воспитания детей

Итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году и задачи на предстоящий трехлетний период рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 22 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

«Стратегия была принята четыре года назад, в феврале 2018 года, как программный документ по формированию системы традиционных ценностей у нашего подрастающего поколения. Это любовь к Родине и истории Отечества, стремление жить и трудиться для развития своего края и всей нашей страны, ответственность за будущее Отчизны, уважение родителей и старшего поколения, семьи», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – за прошедшие годы, а особенно в текущем году, в связи с кардинально изменившейся ситуацией в мире, роль духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи многократно возросла.

Совместную работу в реализации Стратегии ведут органы власти региона, учреждения образования и культуры, Тверская митрополия и общественность.

В 2021 году в рамках реализации Стратегии было проведено порядка 650 мероприятий, в которых приняли участие свыше 240 тысяч человек. В числе ключевых событий – празднование 800-летия со дня рождения святого Благоверного Князя Александра Невского, 500-летие обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, Торопецкая Свято–Тихоновская Православная Международная конференция «Пастырь добрый», областная олимпиада «В начале было Слово», фестиваль опекунских семей «Все мы – жители Земли» и другие.

Стратегия включает в себя большой блок, посвященный гражданско-патриотическому воспитанию, в который входит 7 проектов. Так, были проведены акции «Россия. Крым. Донбасс», «Zа Россию, Zа Победу», автопробег ко Дню Победы. В регионе создано свыше 200 юнармейских отрядов, в которые вступили 4,3 тысячи ребят, проводятся учебные сборы и Дни призывника.

Еще одним важным блоком Стратегии являются меры, направленные на повышение социальной активности подрастающего поколения. Так, в рамках регионального проекта «Я - гражданин Великой России» в Тверской области проводятся акции «Я люблю тебя, Россия!», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», видеоконкурс «Память, сохраненная в стихах».

Игорь Руденя поручил дополнительно разработать и реализовать проект, в рамках которого будет организован цикл встреч детей и подростков с заслуженными людьми региона, что поможет возродить традиции наставничества, сохранить связь поколений.

Следующее значимое направление Стратегии духовно-нравственного воспитания детей – семейное воспитание, которое популяризирует среди молодежи семейные ценности. Ключевыми событиями являются конференция «Традиционные семейные ценности: диалог поколений», мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, конкурсы «Лучшее семейное подворье» и «Семья года», проект «Познай ребенка».

Трудовое воспитание также является одним из основных направлений Стратегии. В его рамках реализуются мероприятия в рамках движения «Молодые профессионалы», проекты «Билет в будущее», «Моя будущая профессия», «Профессионалы – детям. Моя первая профессия», «Школа вожатых» и «Школьная инициатива».

Еще один блок Стратегии – физическое воспитание. В Тверской области организуется сдача норм ГТО, фестиваль «Готов к труду и обороне», реализуются проекты «Быть здоровым – это модно», «Школьный стадион» и другие. Их участниками каждый год становятся более 64 тысяч ребят.

В ближайшие годы на территории Верхневолжья продолжится работа по обучению детей и подростков соблюдению мер безопасности при пользовании сетью Интернет. Молодое поколение проходит курсы «Фейк: найти и обезвредить», участвует в проектах «Киберволонтер», «Моряна» и других. Также в Верхневолжье реализуется региональный проект «Цифровая гигиена и работа с большими данными», который позволяет проводить информационно-просветительские мероприятия по информационной грамотности, а также семинары-практикумы по развитию навыков определения фейковой и недостоверной информации.

На заседании были определены ключевые задачи, которые будут реализованы в рамках Стратегии в ближайшие три года. Это консолидация усилий в вопросах сохранения и укрепления общепризнанных российских ценностей, духовно-нравственное воспитание детей на основе историко-культурного наследия региона, развитие гражданской и социальной активности, а также повышение престижа родительства, укрепление института семьи и семейного воспитания.

Пресс-служба Правительства Тверской области