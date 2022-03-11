Елена Брызгалова: «Жизни людей – высшая ценность любого нормального общества»

Заведующая кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета Елена Брызгалова подчеркнула, что в период проведения специальной военной операции на Украине особая ответственность лежит на средствах массовой информации и общественных деятелях, выступающих с публичными заявлениями.

«Наша перманентная работа со студентами-будущими журналистами посвящена одному из главных принципов деятельности СМИ – объективности. Сейчас мы видим лавину фейков, связанных со специальной военной операцией на Украине. Мы разбираем эти примеры на практических занятиях и учим студентов анализировать информацию, работать с различными источниками, соблюдать элементарные правила информационной безопасности. Это касается как новостного потока в СМИ и социальных сетях, так и отдельных заявлений общественных деятелей. В условиях спецоперации за каждым словом – жизни людей, а это высшая ценность любого нормального общества», – сказала Елена Брызгалова.