Алексей Артемьев: «Российская экономика справится с задачами импортозамещения»

Проректор по научной и инновационной деятельности, декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета Алексей Артемьев считает задачи специальной военной операции принципиальными и необходимыми. Экономика России выдержит санкционный натиск и найдет новые пути развития, считает эксперт.

«Полностью поддерживаю решение Президента России о проведении специальной военной операции, считаю, что действия наших Вооруженных Сил по денацификации и демилитаризации Украины необходимы, точны и верны. Это принципиальные цели, на достижение которых нельзя повлиять никакими санкциями. Мы обязательно справимся с задачами импортозамещения, другого варианта просто нет. Уверен, меры, которые сейчас реализуют федеральные и региональные власти позволят перестроить нашу национальную экономику в соответствии с новыми реалиями», – отметил Алексей Артемьев.